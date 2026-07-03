В ЕС поздравили Фухимори с избранием президентом Перу и рассчитывают на сотрудничество

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - После официального объявления результатов президентских выборов в Перу ЕС поздравляет Кейко Фухимори с избранием на пост президента этой страны, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Отношения между Европейским союзом и Перу основаны на глубоких исторических, культурных и гуманитарных связях, а также на общих ценностях, таких как демократия, верховенство права, права человека и защита многосторонности и международного права", - говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении.

В нем отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "всех усилий, направленных на инклюзивный диалог и укрепление верховенства права и демократических институтов".

"Европейский союз рассчитывает на сотрудничество с новой администрацией избранного президента Фухимори для дальнейшего углубления политического диалога и сотрудничества в области инвестиций, торговли, безопасности, многосторонних отношений и устойчивого развития, в том числе в рамках Инвестиционной программы ЕС "Глобальный портал" (Global Gateway Investment Agenda)", - подчеркнул представитель ЕВС.

Лидер перуанской консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори в пятницу официально объявлена победительницей второго тура президентских выборов.

Согласно окончательным утвержденным результатам выборов, за Фухимори отдали голоса 50,1% избирателей, а за кандидата от левой партии "Вместе за Перу" Роберто Санчеса - 49,8%.