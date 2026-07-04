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Глава Краснодарского края заявил, что регион обеспечен достаточным количеством топлива

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Топлива в Краснодарском крае достаточно, регион ожидает дополнительные поставки, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"При поддержке президента и правительства России нам выделили резервы, и сегодня в регионе достаточное количество топлива, в ближайшее время ожидаем дополнительные поставки. Но при этом мы видим, что часть АЗС до сих пор работает с перебоями. Прежняя логистика нарушена. Поэтому сегодня мы должны в ручном режиме совместно с отраслевыми компаниями наладить эту работу, чтобы доставить бензин и дизель на АЗС и обеспечить ими жителей и гостей", - написал он в своем канале в Max в субботу по итогам оперативного штаба.

Кондратьев отметил, что дефицита топлива в крае нет, разгрузка и доставка бензина и дизельного топлива на АЗС находится в зоне ответственности глав муниципалитетов. "При нынешних объемах, имеющихся в крае, мы не имеем право говорить ни о каком дефиците. Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж", - заявил губернатор Кубани.

Глава региона добавил, что в первую очередь топливом обеспечивают экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт и критически важные предприятия.

По распоряжению губернатора в крае создана специальная рабочая группа, которая ежедневно проводит заседания по решению вопросов обеспечения края топливом. В нее вошли представители министерств и ведомств, администраций муниципалитетов и отраслевых компаний.

По данным оперативного штаба, накануне рабочая группа разработала единые меры для стабилизации ситуации на АЗС в муниципалитетах. Администрациям рекомендовано упорядочивать процесс заправки, привлекать казаков и волонтеров для поддержания дисциплины и оптимизации работы станций. Владельцам АЗС рекомендовали определить заправки, где с 03:00 до 06:00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, коммунальной техники; исключить лимиты для общественного транспорта и машин региональных операторов по обращению с ТКО.

В Краснодарском крае - свыше 1 тыс. АЗС, более 300 из них в настоящее время закрыты из-за нарушения логистики.

Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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