Кравцов заявил, что изучение ИИ и беспилотников уже включено в школьную программу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету "Труд", вопросы искусственного интеллекта входят в программу по информатике, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем. С этим направлением школьников знакомит система образования", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения.

Так, по его словам, проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике, в школьную программу по информатике добавлены вопросы искусственного интеллекта, а в программу предмета "Труд (технология)" включены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов. "Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования", - отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения считает, что создание и использование беспилотных летательных средств - это перспективное направление.