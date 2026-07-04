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Минобороны заявило, что за июнь над регионами РФ уничтожены около 13 тыс. воздушных целей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В течение минувшего месяца над регионами РФ уничтожены около 13 тыс. воздушных целей, их производством и обеспечением запуска занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, заявляет Минобороны России.

"Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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