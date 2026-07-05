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Патрушев заявил о важности повышения конкурентоспособности российского морского транспорта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил об особом внимании со стороны государства повышению конкурентоспособности российского морского транспорта, реализации проектов национальных и международных транспортных коридоров.

"Сегодня государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности российского морского транспорта на рынке морских перевозок, интенсификации освоения шельфовых месторождений, удовлетворению потребностей бизнеса в современной продукции отечественного судостроения, развитию внутренних водных путей, реализации проектов национальных и международных транспортных коридоров", - говорится в поздравлении Патрушева, направленном работникам морского и речного флота в связи с профессиональным праздником.

По словам Патрушева, президент РФ Владимир Путин ставит задачи по развитию морского транспорта страны на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность России.

День работников морского и речного флота в России отмечают в первое воскресенье июля, в 2026 году праздник выпадает на 5-е число.

Николай Патрушев
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