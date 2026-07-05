Путин напомнил о необходимости продолжать обновление флота

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником, заявив о востребованных временем задачах отрасли, в числе которых необходимость обновления флота и модернизация портовой инфраструктуры.

"Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьёзные, востребованные временем задачи. В их числе продолжение обновления флота, модернизация портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, широкое внедрение современных технологий судоходства", - заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля в воскресенье.

"Водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы России, служит социально-экономическому развитию страны, наращиванию межрегиональных и международных связей, надёжно обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки", - отметил президент.

"Уверен, компетентность, приверженность трудовым традициям предшественников, глубокое понимание значимости своей работы и впредь будут помогать вам успешно воплощать в жизнь намеченные планы и масштабные проекты, способствовать укреплению транспортного, технологического суверенитета страны", - заявил он.