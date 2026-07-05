Поиск

Путин напомнил о необходимости продолжать обновление флота

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником, заявив о востребованных временем задачах отрасли, в числе которых необходимость обновления флота и модернизация портовой инфраструктуры.

"Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьёзные, востребованные временем задачи. В их числе продолжение обновления флота, модернизация портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, широкое внедрение современных технологий судоходства", - заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля в воскресенье.

"Водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы России, служит социально-экономическому развитию страны, наращиванию межрегиональных и международных связей, надёжно обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки", - отметил президент.

"Уверен, компетентность, приверженность трудовым традициям предшественников, глубокое понимание значимости своей работы и впредь будут помогать вам успешно воплощать в жизнь намеченные планы и масштабные проекты, способствовать укреплению транспортного, технологического суверенитета страны", - заявил он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на девяти АЗС

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 70 беспилотников ВСУ

БПЛА и ракеты сбиты ночью в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ на Крым

Российский и американский президенты подчеркнули важность продолжения контактов

Ушаков сообщил, что президенты РФ и США обсуждали украинское урегулирование

 Ушаков сообщил, что президенты РФ и США обсуждали украинское урегулирование

В Кремле заявили, что Путин обрисовал Трампу реальную ситуацию на СВО

Ушаков назвал разговор президентов России и США деловым и конструктивным

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Российский центр науки и культуры в Молдавии прекратил работу

 Российский центр науки и культуры в Молдавии прекратил работу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2920 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10320 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов