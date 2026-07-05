"Аэрофлот" запустил прямой рейс между Нижним Новгородом и Минском

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" с 5 июля запустила прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском.

"Расширяем географию полетов из Национального аэропорта Минск: с 5 июля стартовала полетная программа авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Нижний Новгород - Минск", - сообщила в воскресенье пресс-служба Национального аэропорта "Минск".

"Прямой авиарейс Нижний Новгород - Минск является перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси", - подчеркнули там.

Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.