РФ обсудит с Индонезией перспективы кооперации в фармацевтике и гражданской авиации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в расширении промышленной кооперации с Индонезией, в качестве перспективных направлений видит фармацевтику, готова обсуждать проекты в сфере гражданской авиации и судостроения, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

"Что касается перспектив, то, конечно же, наш фокус в расширении именно промышленной кооперации. И здесь одно из направлений видим достаточно интересным - это фармацевтика и медицинская техника", - сказал он журналистам в Екатеринбурге в воскресенье.

Также, по его словам, перспективно для сотрудничества направление транспортного машиностроения.

"Масштабы страны и особенности географического расположения", по мнению Груздева, создают возможности для обсуждения проектов и в области гражданской авиации, гражданского судостроения.

"Так что это, наверное, то, что ляжет в основу нашего обсуждения и послезавтра на главном мероприятии деловой программы в международной ее части (...), и тех переговоров, которые состоятся на полях выставки", - добавил замминистра.

Генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу министерства промышленности Индонезии Три Супонди сообщил журналистам, что Индонезия представит 50 компаний, охватывающих химическую, фармацевтическую, агропромышленность, машиностроение.

"Мы приехали сюда, чтобы положить начало новому этапу сотрудничества. В течение ближайших четырех дней наш павильон станет площадкой, где будут проходить деловые встречи, переговоры и обсуждение различных направлений по взаимодействию. И мы рассчитываем, что это закончится не просто обменом визитками, (...) а будут достигнуты конкретные договоренности", - сказал он.

Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Ее страной-партнером в этом году является Индонезия.

Как сообщалось, по итогам 2025 года объем взаимной торговли РФ и Индонезии составил $4,8 млрд против $4,3 млрд в 2024 году (рост на 11,6%).