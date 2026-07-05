Мишустин встретился с губернатором Свердловской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Глава российского правительства прибыл в воскресенье в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина.

Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.