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Мишустин встретился с губернатором Свердловской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

В РоссииМишустин встретится с Пашиняном на полях форума "Иннопром" в ЕкатеринбургеЧитать подробнее

Глава российского правительства прибыл в воскресенье в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина.

Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.

Михаил Мишустин Свердловская область Денис Паслер Екатеринбург Иннопром
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