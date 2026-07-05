Мишустин анонсировал встречи с премьерами всех стран ЕАЭС на выставке "Иннопром"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ожидает встречи с премьер-министрами всех стран ЕАЭС на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером в воскресенье Мишустин поблагодарил руководство региона за работу по организации выставки. Премьер отметил, что на форум приехали промышленники и предприниматели в том числе из дружественных стран.

"Ожидаем также встречи с премьер-министрами всей "четверки", кроме России я имею ввиду, нашего ЕАЭС", - сказал Мишустин.

Глава российского правительства будет работать в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ.

В работе пленарного заседания примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.