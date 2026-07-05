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Мишустин встретится с Пашиняном на полях форума "Иннопром" в Екатеринбурге

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге проведет двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, премьер-министром - руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

"5-6 июля Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Свердловскую область для участия в XVI международной промышленной выставке "Иннопром", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин 6 июля выступит на пленарном заседании выставки "Индустрия 360: производство без границ".

"В работе пленарного заседания примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Белоруссия Александр Турчин, премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизской Республики - руководитель администрации президента Киргизской Республики Адылбек Касымалиев", - сообщили в пресс-службе правительства.

Также Мишустин проведет двусторонние встречи с Адылбеком Касымалиевым, Александром Турчиным и Николом Пашиняном.

Россия станет первой страной делового визита Пашиняна после переизбрания по рабочим вопросам, до этого он посещал только Тегеран для участия в церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В мероприятиях в Свердловской области примут также участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"5 июля в Екатеринбурге председатель правительства встретится с губернатором Свердловской области Денисом Паслером", - сообщили также в пресс-службе.

Михаил Мишустин Армения Никол Пашинян Белоруссия Александр Турчин Киргизия Адылбек Касымалиев
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