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Мишустин отметил важность создания кампусов мирового уровня в РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером в Екатеринбурге в воскресенье обсудил кампус Уральского федерального университета (УрФУ) мирового уровня.

Глава правительства подчеркнул важность создания кампусов мирового уровня в РФ для подготовки кадров. Один из них - кампус УрФУ. Мишустин напомнил о финансировании проекта со стороны правительства, а также выразил надежду, что бизнес выполнит данные им обязательства, касающиеся проекта.

"Просьба рассказать, как идут здесь дела", - обратился Мишустин к Паслеру.

Губернатор поблагодарил главу правительства РФ за внимание к кампусу.

"Сейчас идут все работы, которые нужны для того, чтобы с сентября могли дети приступить к учебе, оснащение, которое также у меня на контроле по Вашему поручению", - сказал Паслер, напомнив, что кампус примет Международный фестиваль молодежи.

Глава региона рассказал Мишустину и о других проектах Свердловской области. В частности, он доложил о развитии ОЭЗ "Титановая долина". По словам губернатора, там сейчас работают 25 резидентов, а общий объем инвестиций составляет 110 млрд рублей.

Екатеринбург Свердловская область УрФУ Уральский федеральный университет Михаил Мишустин Денис Паслер
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