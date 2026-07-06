Запрет на отпуск топлива в канистры сняли в Омской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Омской области отменили ограничение на отпуск топлива в канистры на АЗС, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в понедельник.

"Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистры. Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры исходя из ранее установленных лимитов. Вопрос топливного обеспечения региона держим на постоянном контроле", - написал Хоценко в своем канале в Max.

Как сообщалось, ранее во избежание искусственного ажиотажа на АЗС и спекуляций власти региона приняли решение о заправке топлива только в бак автомобиля. При этом были введены ограничения по литражу: заправить можно не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива. На трассе лимит по бензину составляет также 40 л, дизельного топлива - 200 л.

На сжиженный углеводородный газ ограничений нет.