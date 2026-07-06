Калужанин осужден на 3 года за экстремистские призывы в интернете

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал калужанина виновным в призыве к террористической деятельности и оправданию терроризма, сообщила пресс-служба УФСБ Калужской области.

Установлено, что мужчина в общедоступном паблике "призывал к ракетному удару по Большому Кремлевскому дворцу и подробно описывал цели для данной акции". "Как показало расследование - полностью осознавал общественную опасность своих действий, но призывы повторял несколько раз", - говорится в сообщении.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил к трем годам колонии общего режима с лишением права администрировать сайты в интернете на три года.