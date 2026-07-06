Аэропорт Перми возобновил обслуживание авиарейсов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми ("Большое Савино"), сообщается в канале Росавиации в мессенджере Max.

"Аэропорт Пермь (Большое Савино) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В понедельник в Пермском крае объявлялся режим "Беспилотная опасность", в настоящее время он отменен.