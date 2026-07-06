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На переговорах РФ-МАГАТЭ будет обсуждаться ситуация вокруг АЭС "Бушер"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг иранской АЭС "Бушер" станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах России и МАГАТЭ в Калининграде, в решении иранской ядерной проблематики определенная роль "Росатому", скорее всего, будет отведена, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали этих переговоров, все, что находится в публичной сфере", - сказал Лихачев в интервью ИС "Вести".

По этому вопросу, добавил он, поддерживается и связь с МАГАТЭ. "В том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской и бушерской проблемы. Аспектов там много, и, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль "Росатома", - сказал Лихачев.

При этом он отметил, что "Росатом" не подталкивает партнеров к этому решению. "Но, с большой долей вероятности, без нас там не обойдется. И уж точно, совершенно невозможно достроить второй и третий блоки "Бушера" без нас", - сказал глава корпорации.

Он подчеркнул, что самые сложные дни, в периоды атак сотрудники "Росатома" оставались на станции, остаются до сих пор. "Если не станет хуже ситуация, чем сегодня, мы планируем с середины июля начать восстанавливать численность", - сказал он, напомнив, что всего с АЭС "Бушер" были вывезены 600 человек.

Росатом МАГАТЭ Бушер Алексей Лихачев Иран
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