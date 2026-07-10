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Возвращение сотрудников "Росатома" на АЭС "Бушер" пришлось прервать

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" начал возвращать сотрудников на строящуюся в Иране АЭС "Бушер", но из-за новых обстрелов процесс пришлось остановить, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Несколько часов назад началось движение первой партии людей - шести человек - на площадку, но в связи с теми ударами, которые произошли сегодня ночью, мы наших людей остановили в Тегеране", - сказал он.

Эти сотрудники находятся в российском посольстве, скоро будет принято решение, что им делать дальше.

"То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, и мы сами же его остановили после серии ударов за последние часы. По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилета на территорию станции не было", - сказал Лихачев.

Весной из-за военных ударов по Ирану с АЭС "Бушер" было выведено около 600 сотрудников "Росатома". Их эвакуировали группами, Иран они покидали через границу с Арменией.

Алексей Лихачев Бушер Иран Росатом
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