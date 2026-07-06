Калужский аэропорт возобновил работу, но все рейсы на понедельник отменены

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги ("Грабцево"), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - отмечает ведомство.

Согласно онлайн-табло, все запланированные на понедельник рейсы за время ограничений были отменены.

Авиакомпания "ЮВТ аэро" в очередной раз отменила цепочки рейсов Казань - Калуга - Сухум и Сухум - Калуга - Казань. Международные рейсы в Сухум должны были стартовать в калужском аэропорту 10 июня, но до сих пор не состоялось ни одного рейса из-за постоянно вводимых ограничений в аэропорту.

Также авиакомпания "Северсталь" отменила запланированные на понедельник рейсы в Калининград и обратно.

Ограничения в аэропорту были введены в воскресенье около 23:40 мск.