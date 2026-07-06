Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о механизме передачи данных ФНС для мониторинга цен

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на данные, которые ФНС будет передавать ведомствам для мониторинга цен на продовольствие, но указал, что предусмотренный механизм не охватывает розничные цены.

Речь идет о правительственном законопроекте (№ 1252240-8), он в июне был внесен в Госдуму в одном пакете с законопроектом (№ 1252236-8), который наделяет правительство полномочием утверждать перечень ведомств, имеющих право получать от ФНС сведения о поставщиках и продавцах продовольственных товаров, а также данные о сделках между ними - цены, объемы реализации, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов.

Как отмечает комитет, законопроект № 1252236-8 не предусматривает передачу ФНС информации о розничных ценах на продовольствие: речь идет только о ценах по сделкам между хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров, тогда как цены, регистрируемые в организациях розничной торговли, не упоминаются.

Кроме того, комитет счел, что вступление в силу обоих законопроектов через месяц после опубликования требует дополнительного обсуждения. Для реализации норм из пакета законопроектов потребуется принятие актов правительства: перечня продовольственных товаров и перечня ведомств, имеющих право на получение информации, а также приказа ФНС, определяющего состав сведений и порядок их предоставления.

Поскольку состав передаваемой информации будет определять сама ФНС, комитет счел целесообразным дополнительно проработать перечень предоставляемых службой сведений. Он также предложил привести терминологию двух законопроектов к единообразию: в одном законопроекте говорится о передаче сведений, а в другом - о передаче информации и о ее составе.

Пакет законопроектов планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 8 июля в первом чтении.