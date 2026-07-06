Режим беспилотной опасности снят в Омской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Угроза атаки беспилотников снята в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в понедельник.

"Отбой беспилотной опасности", - написал Хоценко в своем канале в Max.

Ранее сообщалось, что силами ПВО Минобороны РФ над Омской областью были сбиты украинские БПЛА.

По информации губернатора, нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Позднее он уточнил, что был атакован Омский НПЗ. На месте происшествия работают оперативные службы.