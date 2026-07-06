Рябков сообщил о заинтересованной реакции США на готовность Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - РФ получила от США уважительную и заинтересованную реакцию на подтверждение Москвой готовности оказывать содействие деэскалации вокруг Ирана, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно. Уважительная и заинтересованная реакция. Как они отреагируют в практическом плане - вопрос отдельный. Мы и раньше имели ситуации, когда декларируется одно, делается нечто иное. И в целом вопрос о том, как совместить намерения и практические действия, он один из главных в наших взаимоотношениях с США на сегодня. Это распространяется на всю повестку дня: будь то украинский кризис, ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран, Ормузский пролив, двусторонние так называемые раздражители. У нас много очень неотвеченных вопросов к Вашингтону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", была ли от американской стороны получена реакция на подтверждение Москвой готовности содействовать деэскалации вокруг Ирана.

Новость дополняется