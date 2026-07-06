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Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Новосибирска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Введенные ранее временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Новосибирска сняты, сообщает пресс-служба Росавиации в понедельник.

"Аэропорт Новосибирск ("Толмачево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, задерживается прибытие рейсов авиакомпании S7 из Волгограда, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Перми и Махачкалы.

Наибольшая задержка у рейса из Самары - более пяти часов. Он должен был прибыть в 21:15 (17:15 мск), однако в настоящее время расчетное время прибытия - 02:17 (22:17 мск). Кроме того, были отменены рейсы из Тюмени, Челябинска и Омска.

Ранее сообщалось, что временные ограничения были введены из соображений безопасности. Эти меры были приняты на фоне объявления в Новосибирской области режима беспилотной опасности.

Новосибирск
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