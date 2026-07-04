Каракас поблагодарил Москву за гуманитарную помощь после землетрясений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выразил благодарность России за гуманитарную помощь, поставленную в страну после разрушительных землетрясений, сообщает в субботу Венесуэльское агентство новостей.

"От имени правительства глава МИД Иван Хиль поблагодарил руководство России во главе с президентом Владимиром Путиным, российский народ и специального представителя МИД России (директора латиноамериканского департамента МИД - ИФ) Александра Щетинина за поддержку и солидарность", - пишет агентство.

"Министр подтвердил получение гуманитарной помощи в Каракасе, а также приезд экспертов в сфере санитарного контроля", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, Хиль "высоко оценил сотрудничество, назвав помощь важным жестом в трудные времена, переживаемые Венесуэлой".

Несколько мощных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. По последним данным, жертвами землетрясений стали не менее 2645 человек, еще более 12,6 тыс. человек получили травмы.