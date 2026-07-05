Более 10 тыс. человек все еще живут во временных центрах после землетрясения в Венесуэле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Во временных центрах для жителей, лишившихся крова из-за недавнего землетрясения в Венесуэле, остаются около 10,7 тыс. человек, сообщил в воскресенье министр образования страны Эктор Родригес.

При этом, по сообщению агентства EFE, он подчеркнул, что максимальное число жителей, которых можно было бы разместить в этих центрах - 14,5 тыс.

Более 6,6 тыс. человек, остающихся пока без жилья, находятся в сильно пострадавшем от подземных толчков городе Ла-Гуайра.

Ранее на выходных власти Венесуэлы сообщили, что произошедшее в конце июня землетрясение, по последним данным, унесло жизни почти 3 тыс. человек, еще более 16,5 тыс. получили травмы.