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Более 10 тыс. человек все еще живут во временных центрах после землетрясения в Венесуэле

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Во временных центрах для жителей, лишившихся крова из-за недавнего землетрясения в Венесуэле, остаются около 10,7 тыс. человек, сообщил в воскресенье министр образования страны Эктор Родригес.

В миреЧисло жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 3 тыс.Читать подробнее

При этом, по сообщению агентства EFE, он подчеркнул, что максимальное число жителей, которых можно было бы разместить в этих центрах - 14,5 тыс.

Более 6,6 тыс. человек, остающихся пока без жилья, находятся в сильно пострадавшем от подземных толчков городе Ла-Гуайра.

Ранее на выходных власти Венесуэлы сообщили, что произошедшее в конце июня землетрясение, по последним данным, унесло жизни почти 3 тыс. человек, еще более 16,5 тыс. получили травмы.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла
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Более 10 тыс. человек все еще живут во временных центрах после землетрясения в Венесуэле

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