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Спасатели на Колыме обследовали более 50 км береговой полосы в поисках пропавшей тургруппы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Магаданской области продолжают поиски пятерых пропавших при сплаве по реке туристов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону во вторник.

"Спасатели МЧС России и специалисты пожарно-спасательного центра обследовали 52 километра береговой полосы реки Армань. Проводится осмотр акватории в районе поселка Мадаун. Также ведется дежурство у контрольной точки завершения маршрута туристической группы", - говорится в сообщении.

В наземной группировке на месте работают 11 человек, задействовано семь единиц техники. Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетит, как только позволит погода.

Как сообщалось, зарегистрированная тургруппа из пяти жителей Магадана со 2 июля сплавлялась по реке Армань в Ольском округе. Туристы должны были завершить маршрут в понедельник, однако к месту назначения не прибыли. Последний раз группа выходила на связь 3 июля. В понедельник начались поиски людей.

МЧС России Магадан Колыма
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