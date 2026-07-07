ВСУ за сутки 66 раз атаковали Белгородскую область, два человека погибли

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 66 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки, погибли два человека, еще более 10 пострадали.

"За минувшие сутки ВСУ 66 раз атаковали территорию Белгородской области. Ночью враг вновь осуществил массированные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Хотя большую часть снарядов сбили, были прилеты по гражданской инфраструктуре", - написал глава региона в своем канале в Мах во вторник.

Кроме того, по его данным, удары были нанесены по 13 муниципалитетам.

"Всего противник 13 раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 134 беспилотника сбиты и подавлены", - отметил Шуваев.

При атаках погибли два мирных жителя, еще 12 человек пострадали, в том числе трое детей.

В Белгороде вновь была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах города и нескольких муниципалитетах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении.

"На текущий момент в целом по городу и округу всем возобновлена подача воды. Также в большинстве районов восстановлена подача электроэнергии. Без света пока остаются порядка 1,7 тыс. домовладений в Яковлевском муниципальном округе. В течение сегодняшнего дня подача электричества будет там восстановлена", - сообщил глава региона.