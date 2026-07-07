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Жительница Шебекина ранена в результате удара БПЛА по машине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жительница Шебекина ранена в плечо в результате удара БПЛА по автомобилю, она госпитализирована, сообщил оперштаб Белгородской области. Атакованная машина повреждена.

Также в Шебекине FPV-дроны повредили два грузовых автомобиля.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа дрон сдетонировал на предприятии - повреждены два грузовика. В поселке Маслова Пристань вследствие удара дрона посечены кузова и стекла двух автомобилей.

В поселке Разумное Белгородского округа от взрыва БПЛА повреждено техническое оборудование коммерческого объекта. В селе Красный Октябрь при атаке дрона посечена машина.

В поселке Борисовка Борисовского округа беспилотник ударил по территории предприятия - повреждены спецтехника и газовая труба.

В селе Соболевка Валуйского округа от атак дронов разбиты окна двух частных домов и хозпостройки, а также поврежден автомобиль.

В селе Луговка Грайворонского округа в результате удара FPV-дрона сгорел трактор. В селе Гора-Подол дрон атаковал социальный объект, в здании пробита кровля.

В поселке Красная Яруга при ударе дрона посечены забор частного дома и грузовой автомобиль. Второй FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - разбиты окна.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль - он получил повреждения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Красная Яруга Шебекинский округ Новая Таволжанка Шебекино
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