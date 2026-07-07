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Завершился один из самых сильных в 2026 году всплесков солнечной активности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Один из самых сильных в 2026 году всплесков солнечной активности завершился, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня - начале июля 2026 года", - говорится в сообщении.

По данным ученых, причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен 4478 и 4479. Группа 4478 стала самой крупной в 2026 году и второй по размеру за последнее десятилетие.

В лаборатории заявили, что за две недели на Солнце было зарегистрировано около 140 вспышек. "Произошло только две вспышки высшего балла (...) В активе Солнца за этот период оказалась также магнитная буря 4 июля, ставшая второй по силе в этом году", - проинформировали ученые.

Отмечается, что в настоящее время оба активных центра вращением Солнца уведены на его обратную сторону и больше не могут оказывать влияние на Землю.

"В настоящее время оба активных центра вращением Солнца уведены на его обратную сторону, откуда не имеют никакой возможности влиять на Землю. Теоретически группы пятен могут вернуться к Земле 20-21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного. В последние дни перед уходом в обеих областях уже наблюдались процессы быстрого распада. Скорее всего, через две недели к Земле вернутся только обломки", - сказано в сообщении лаборатории.

По ее данным, после ухода обоих активных центров вспышечная активность резко снизилась. "За последние 20 часов на Солнце не зарегистрировано ни одной вспышки", - рассказали ученые.

30 июня в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о резком усилении солнечной активности.

РАН Солнце Земля
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