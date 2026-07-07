Севастополь выделил 30 млн руб. на компенсации за поврежденное ВСУ имущество

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Севастополя выделили 30 млн рублей на выплату компенсаций жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"Из резервного фонда дополнительно выделили 30 миллионов рублей - эти средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадали от атак ВСУ", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, соответствующее решение приняли на заседании правительства города.