Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 7 км

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, утром в среду выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"8 июля 07:47 местного времени (7 июля 22:47 мск) на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф протянулся на 40 км к востоку от вулкана, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности, активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.