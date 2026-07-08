Электроснабжение частично нарушено в Запорожской области, включая Энергодар

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области частично нарушено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

Он уточнил, что частично без электроснабжения остаются города Мелитополь и Энергодар, Приморский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский и Куйбышевский муниципальные округа.

По его словам, аварийные бригады работают над ликвидацией последствий атаки ВСУ. Социально значимые объекты переведены на резервные источники.