В России в 2025 году добыча янтаря выросла на 13% до 726 тонн

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году добыча янтаря выросла на 13% - до 726 тонн, в 2027 году будут введены 2 месторождения с потенциальной ежегодной добычей 183 тонны, сообщает сайт Минприроды.

В стране сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Все 5 месторождений с суммарными запасами в 112,4 тысячи тонн находятся в Калининградской области. Сейчас действуют 4 лицензии на пользование недрами на геологическое изучение, разведку и добычу янтаря, 3 из них - добычные.

"Добыча пока идет только Приморском месторождении в Калининградской области. Ее объемы растут: если в 2023 году добыто почти 530 тонн, то в 2024 - свыше 640 тонн, в 2025 - более 726 тонн. Подготавливаются к освоению месторождения Вишневое и Мельниково, ввод их в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонны янтаря ежегодно", - говорится в пресс-релизе.

В конце 2026 года - начале 2027 года планируется к объявлению аукцион на участок федерального значения, включающий участки Центральный, Южный и Северный в акватории Балтийского моря.

"В стране есть перспективы открытия новых месторождений янтаря. Прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 составляют 66,1 тысячи тонн, а категории Р3 - 118,6 тысячи тонн. В основном они локализованы в Калининградской области", - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов.

"Балтийский янтарь, добываемый в Калининградской области, традиционно считается одним из самых дорогих и спрос на него растет. По данным Калининградского янтарного комбината только в 2025 году количество компаний, которые приобретают камень на аукционах, выросло на 24%. Камни весом более одного килограмма, отвечающие ряду параметров, по российскому законодательству относятся к драгоценным. При этом самородки весом в 2 кг и более периодически находят на Балтике. Один из последних - камень "Рекордсмен" весом 2,37 кг добыт в 2025 году", - подчеркивает Минприроды.

"Примерно в 10% камнях встречаются "законсервированные" растения, насекомые и даже мелкие ящерицы. Они прилипли в своё время к смоле, покрывались новыми слоями, и в таком виде сохранялись миллионы лет. Это так называемые инклюзы, то есть включения. Такие камни представляют большую ценность не только для коллекционеров, но и ученых. Например, на Балтике найден камень, в котором сохранилась стрекоза возрастом около 50 млн лет. Буквально в прошлом году на Кузбассе в пластах мелового периода нашли янтарь возрастом около 100 млн лет, внутри которого есть споры и пыльца древних растений", - рассказывается в пресс-релизе.