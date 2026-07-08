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Мэр Копейска досрочно ушла в отставку

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области собрание депутатов Копейского городского округа единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Светланы Логановой, сообщает пресс-служба горсобрания.

Они удовлетворили ее заявление об отставке по собственному желанию. Скоро будет назначен и.о. главы города.

Логанова была избрана мэром на 5 лет в июне 2024 года. До этого она с 2019 года занимала должность заместителя главы Копейска по социальному развитию.

До Логановой мэром Копейска был Андрей Фалейчик. В феврале 2026 года он, когда был уже вице-губернатором Челябинской области, был задержан и вскоре уволен. В СК ему вменили получение взятки (ч.6 ст.290 УК), он находится в челябинском СИЗО.

По версии следствия, в период работы главой Копейска в 2021-2023 годах Фалейчик получил взятку в размере 1,88 млн рублей от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность".

Копейск Андрей Фалейчик Светлана Логанова Челябинская область
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