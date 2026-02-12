Челябинскому вице-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР предъявило обвинение в получении взятки задержанному заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

"Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 млн рублей в период 2021-2023 годов в должности главы городского округа Копейск от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность", - отмечается в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее о задержании Фалейчика сообщил губернатор региона Алексей Текслер, отметив что расследование связано с прежним местом работа чиновника - в администрации Копейска.

Как рассказали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, следствие считает, что взятку Фалейчику "передал директор ООО "Юность" (организация детского отдыха) за передачу коммерческой компании в долгосрочную аренду имущественного комплекса муниципального детского лагеря "Юность", принадлежащего Копейскому городскому округу",.