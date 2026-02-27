Арестованный челябинский вице-губернатор Андрей Фалейчик уволен по собственному желанию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик, арестованный по обвинению в получении взятки, уволен с должности по собственному желанию, сказано в постановлении губернатора Алексея Текслера, котрое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Фалейчика Андрея Михайловича с замещаемой должности вице-губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор с 27 февраля по инициативе работника (ст.77 ТК РФ)" - говорится в документе.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Фалейчика 12 февраля, ему было предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). 13 февраля Басманный суд Москвы арестовал его до 12 апреля.

Следствие считает, что в 2021-2023 годах Фалейчик, бывший тогда главой Копейска, получил взятку в размере 1,88 млн рублей от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность".