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Лантратова заявила, что в ООН отреагировали на обращения РФ, осудив пытки российских военнопленных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудил пытки российских военнопленных.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных", - написала она в своем канале в мессенджере Max в субботу.

"Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения. (...) Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец", - приводит Лантратова в своем сообщении слова Тюрка.

Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что ее аппарат неоднократно направлял обращения по разным нарушениям норм международного права украинской стороной.

Яна Лантратова ООН Фолькер Тюрк
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