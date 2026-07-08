Глава белгородского села и два бойца "Орлана" ранены при атаках БПЛА

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены еще три человека, сообщил региональный оперштаб.

"В селе Долгое Валуйского округа в результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец "Орлана". Мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, бригада "скорой" транспортирует в Валуйскую ЦРБ. По оценке медиков, глава поселения в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В Шебекино при отражении атаки FPV-дрона боец "Орлана" получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, затем его переведут лечиться в Белгород.