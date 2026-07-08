Путин призвал ВИНКи не "зажимать" топливо только на своих АЗС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Для решения проблем с топливообеспечением в стране нужно, чтобы вертикально-интегрированные компании (ВИНК) реализовывали товар не только на своих АЗС, но и продавали его независимым, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он подчеркнул, что у российской энергосистемы "очень высокий" запас прочности. "Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договориться быстрее, чтобы они тоже здесь не "зажимали" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС", - сказал Путин.

Он также поддержал предложение одного из губернаторов "как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов".

"Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, всё там обеспечено, и, надеюсь, что так и будет. Прошу оперативно принимать решения, и Александру Валентиновичу (Новаку - ИФ), и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать, мне и председателю правительства, разумеется. На этом и закончим. Желаю всем успешной службы", - резюмировал Путин.