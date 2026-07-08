Развожаев заявил о наращивании поставок топлива в Крым и Севастополь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Поставки топлива в Крым и Севастополь наращиваются, обеспечивается их логистика, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сейчас благодаря колоссальным усилиям транспортного комплекса (...) с участием военных, логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Тем не менее пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. Например, Севастополь в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребности города", - сказал Развожаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

Он отметил, что в первую очередь топливом обеспечивают службы жизнеобеспечения, а при накоплении объемов его отпускают в свободную продажу для жителей. При этом из-за сложностей с логистикой, по словам губернатора, цена на топливо выросла более, чем в два раза.

"Например, самый популярный бензин, марка 95, сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том что в соседнем Краснодарском крае - 73,5 рубля", - пояснил Развожаев.

Губернатор отметил, что региональные власти обратились в правительство и предварительно получили поддержку от Минэнерго РФ, чтобы субсидировать цену на бензин.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что у правительства попросили субсидию в районе 85 рублей за литр.

Как сообщалось, Путин поручил в короткие сроки принять решение о выделении субсидии Крыму и Севастополю для закупки топлива в условиях его резкого подорожания.

Ранее в среду власти Крыма и Севастополя обсудили с министром энергетики России Сергеем Цивилевым на совещании в Симферополе работу топливно-энергетического комплекса полуострова. По словам Аксенова, "основные решения уже найдены".

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.