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Жительница Ачинска арестована по обвинению в убийстве пятилетней дочери

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жительнице красноярского Ачинска предъявлено обвинение в убийстве пятилетней дочери, она арестована, сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

32-летней женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, 27 июня мать под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям, где задушила ребенка. Оставив тело в растительности на насыпи, женщина добралась автостопом до Новосибирска. Тело ребенка было обнаружено 5 июля.

Мотивом совершения преступления стали личная неприязнь женщины к ее матери, супругу и погибшей дочери.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Новосибирской области, женщина была задержана сотрудниками полиции в одном из торговых центров областного центра при помощи системы распознавания лиц.

Ачинск Красноярский край
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