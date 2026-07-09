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Возгорание на промобъекте на Ставрополье после атаки БПЛА локализовано

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали возгорание на предприятии на хуторе Вязники Ставропольского края, возникшее утром в четверг из-за атаки БПЛА, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня", - написал Владимиров в своем канале в Max.

В четверг утром губернатор сообщил, что в результате налета беспилотников произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа.

Спустя некоторое время Владимиров уточнил, что пожар на предприятии усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты. Жителей домов близлежащей улицы перевели в безопасное место, организованы пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ставропольский край
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