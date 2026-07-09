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Минобороны РФ заявило, что в Красном Лимане завершается уничтожение групп ВСУ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие завершают уничтожение разрозненных сил подразделений украинской армии в Красном Лимане, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в этих боях за сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Красный Лиман Минобороны РФ ДНР
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