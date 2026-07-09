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Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток улучшили положение в зоне СВО, группировка "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в четверг.

По данным ведомства, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Север" и "Центр" улучшили тактическое положение.

Группировка войск "Восток" в течение суток нанесла удары по четырем бригадам и одному украинскому полку в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили: свыше 450 военнослужащих, две боевые бронемашины и пять автомобилей, заявили в Минобороны РФ.

По информации военных, группировка "Центр" нанесла поражение шести украинским бригадам и одному полку в ДНР, потери ВСУ за сутки составили: более 325 военнослужащих, две боевые бронемашины, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери армии Украины составили: более 210 военнослужащих, три боевые бронемашины, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка (ДНР)", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили: свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка войск "Север" нанесла удары по семи бригадам и погранотряду ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили в ведомстве.

"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Зеленовка Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери ВСУ за сутки составили: до 55 военнослужащих, боевая бронемашина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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