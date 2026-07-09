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МАИ сообщил о разработке студентами проекта спутника-ретранслятора для связи с Венерой

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Студенты из России и ОАЭ разработали проект малого спутника-ретранслятора для связи космических аппаратов Венеры с Землей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского авиационного института.

В МАИ состоялся первый выпуск совместной образовательной программы с Университетом Халифы (ОАЭ). "Это первая реализованная Россией и ОАЭ программа по подготовке инженеров", - сообщили в пресс-службе.

Выпускники разработали проект кубсата-ретранслятора для обеспечения связи космических аппаратов по исследованию Венеры с Землей.

"Основной сложностью было создать спутник, способный работать в жестких условиях - на орбите планеты без магнитного поля и с высоким уровнем радиации", - сказано в сообщении.

Выпускники разработали специальную антенну, способную быстро и без перебоев передавать информацию через сотни миллионов километров космического пространства. "Чтобы спутник мог выполнять маневры, студенты провели расчеты для оснащения его импульсными плазменными двигателями", - отметили в МАИ.

МАИ ОАЭ Земля Венера Университет Халифы
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