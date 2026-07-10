Система маркировки автоматически покажет, в каком магазине появляются признаки нелегального оборота товаров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил проект приказа, которым расширяет перечень индикаторов риска нарушения прав потребителей при реализации товаров с маркировкой, теперь система сможет автоматически рассчитывать, в какой конкретной торговой точке появляются признаки небезопасного или нелегального оборота.

"Роспотребнадзор подготовил проект приказа о расширении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей. (...) Новые индикаторы риска основаны на данных государственной информационной системы мониторинга оборота товаров - ГИС МТ. Это значит, что система сможет автоматически рассчитывать, в какой конкретной торговой точке появляются признаки небезопасного или нелегального оборота: товар продается без проверки кода маркировки, с кодом, который уже был выведен из оборота, с кодом, которого нет в системе, либо с кодом продукции, которая официально не вводилась в оборот", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Роспотребнадзора в Мах.

В нем уточняется, что проект касается товаров повседневного спроса, с которыми потребитель сталкивается постоянно: биологически активных добавок к пище, кожных антисептиков и отдельных видов парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук с антимикробным действием, пива и отдельных слабоалкогольных напитков, безалкогольных напитков, в том числе соков и напитков с соком.

"Внедрение индикаторов риска позволит точнее выделять действительно подозрительные ситуации и концентрировать внимание контрольных органов там, где цифровые данные показывают повышенный риск", - добавили в ведомстве.

Проект приказа, как уточнили в Роспотребнадзоре, усиливает роль разрешительного режима на кассе. "Если товар не проходит цифровую проверку, это важный сигнал: возможно, продукция уже была выведена из оборота, не была введена в оборот законно либо ее код не подтверждается системой. Для покупателя это дополнительная защита в момент покупки - еще до того, как товар окажется дома", - отметили в ведомстве.