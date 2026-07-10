ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в пятницу заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии "Единая Россия".

Соответствующее решение приняли члены ЦИК на заседании комиссии.

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 390 человек, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - говорится в постановлении комиссии, принятом на заседании комиссии.

Согласно второму принятому постановлению, ЦИК решил заверить список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутых "Единой Россией" по одномандатным избирательным округам, в количестве 224 человек.

Помимо этого, ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.