Калужский аэропорт вновь закрыт для приема самолетов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечает ведомство.

По данным онлайн-табло, рейсы на пятницу в регионе не запланированы.

В регионе с четверга объявлена беспилотная опасность.

Как сообщалось, ограничения были сняты в аэропорту около 8:10 в пятницу. До этого они действовали с четверга.