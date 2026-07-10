Поиск

Над Калужской областью ПВО сбила еще 11 дронов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Калужской области ПВО в течение дня сбила 11 БПЛА, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбивали над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Перемышльским, Хвастовичским и Юхновским округами, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

В ночь на пятницу в области было уничтожено 16 дронов над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги.

Владислав Шапша ПВО Калуга Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК

Что произошло за день: пятница, 10 июля

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

 Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

 Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,87%, годовая - до 6,02%

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей

В Большом театре опровергли госпитализацию Гергиева

 В Большом театре опровергли госпитализацию Гергиева

Борис Надеждин признан иноагентом

 Борис Надеждин признан иноагентом

Липецкая область переходит на схему продажи бензина по четным и нечетным дням
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3013 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10442 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов