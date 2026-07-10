Над Калужской областью ПВО сбила еще 11 дронов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Калужской области ПВО в течение дня сбила 11 БПЛА, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбивали над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Перемышльским, Хвастовичским и Юхновским округами, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

В ночь на пятницу в области было уничтожено 16 дронов над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги.