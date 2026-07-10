Один человек погиб и один пострадал в Запорожской области из-за ударов ВСУ
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Житель села Зеленый Гай в Запорожской области погиб в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.
"При атаке на село Зеленый Гай Васильевского муниципального округа погиб один человек", - написал Балицкий в своем канале в Max.
Еще один человек пострадал - в Васильевском муниципалитете гражданская машина наехала на, предположительно, мину, ранен водитель.
Кроме того, ВСУ ударили по многоэтажке в Энергодаре. Обошлось без пострадавших.