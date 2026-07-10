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Число заявлений на педагогические специальности выросло более чем на 30%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о росте интереса к педагогическому образованию в 2026 году.

"Обсуждали текущий статус приемной кампании. Хочу сказать, что просто небывалый интерес - более чем на 30% больше абитуриентов подают заявления именно на педагогические специальности", - сказал Чернышенко в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), где в пятницу проходит первый Всероссийский бал выпускников педагогических вузов.

Он добавил, что за две с половиной недели приемной кампании только в МПГУ уже получено более 280 тыс. заявок.

"Это все говорит о том, что огромный интерес к этому направлению сферы есть в нашей стране", - отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко
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